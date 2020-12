Restaurante Popular em Volta Redonda terá cardápio especial de Natal Divulgação

O Governo do Estado do Rio oferece, nesta quinta-feira, às 17h, um jantar natalino para os do programa RJ Alimenta. As refeições - que incluem lombinho suíno e salpicão, além de rabanadas - serão distribuídas na Central do Brasil, no Rio, e nas áreas externas dos restaurantes populares de Duque de Caxias e de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Na Central, em parceria com a SuperVia, será disponibilizado um espaço com mesas e cadeiras para a ceia, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária para combate à Covid-19, com distribuição de máscaras e álcool gel, além do distanciamento social.

"O programa RJ Alimenta já distribuiu mais de 250 mil refeições - entre café da manhã, almoço e jantar - para pessoas em situação de vulnerabilidade em 40 dias. Oferecer este jantar, na véspera de Natal, é muito importante", diz o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire.



O projeto RJ Alimenta é um programa emergencial voltado para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. A ação tem o objetivo de resguardar uma das parcelas da população que mais sofreu com os impactos da pandemia.



CONFIRA OS LOCAIS



Restaurante Cidadão Madre Tereza de Calcutá (Nova Iguaçu) - Av. Governador Roberto da Silveira, 950 - Centro



Restaurante Cidadão D. Helder Câmara (Duque de Caxias) - Rua Frei Fidélis - Centro



Central do Brasil (Rio) - Praça Cristiano Ottoni - subsolo