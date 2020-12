Incêndio atinge hospital em São Gonçalo Reprodução

Publicado 24/12/2020 15:37 | Atualizado 24/12/2020 17:02

Um incêndio atingiu o Hospital e Clínica São Gonçalo, na Rua Coronel Moreira Cesar 138, no Centro de São Gonçalo, na tarde desta quinta-feira, véspera de Natal. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, o foco de incêndio aconteceu no CTI, no quinto andar, e já está controlado. De acordo com os bombeiros, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O 20º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 13h30 e permanece com viaturas no local. Militares dos quartéis de Colubandê, Niterói, Central, da Diretoria de Socorro de Emergência e do Centro de Manutenção e Suprimento da corporação apoiaram no combate às chamas. Segundo a assessoria do hospital, os pacientes do CTI do quinto andar foram remanejados para outras alas, e nenhum deles precisou ser retirado do hospital para atendimento em outras unidades de saúde.

CASOS RECENTES

Este ano, em 27 de outubro, um incêndio atingiu o Prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), deixando três mortos. Outros 15 pacientes, todos transferidos em estado grave para outras unidades, morreram em dias posteriores. A Polícia Federal ainda investiga as causas do incêndio, que teria começado no subsolo da edificação.

No ano anterior, outro incêndio, também de grandes proporções, no Hospital Badim, na Tijuca, deixou 17 mortos, no dia 12 de setembro. A Polícia Civil, que indiciou oito pessoas pelos crimes de incêndio e homicídio doloso.