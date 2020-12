Rio tem 92% de ocupação nos leitos para covid-19 na rede SUS Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 18:13 | Atualizado 24/12/2020 18:15

A taxa de ocupação de leitos de UTI para o tratamento de pacientes com covid-19 na rede SUS da capital do Rio é de 91%, segundo boletim atualizado, nesta quinta-feira, pela Prefeitura do Rio. Já em relação aos leitos de enfermaria, a ocupação é de 85%. As taxas consideram leitos da rede municipal, estadual e federal da cidade.

Segundo o boletim, a rede SUS na capital tem 627 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 273 em UTI. Nas unidades municipais, há 923 leitos para covid-19. Desses, 293 são de UTI.

Mas o número de internados com a doença é bem superior. Nas unidades da rede municipal, há 1.373 pacientes internados, sendo 630 em UTI. Segundo a prefeitura, as pessoas que aguardam leito de UTI estão sendo assistidas em outros leitos com o suporte de de monitores e respiradores.

No momento, 207 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 99 para leitos de UTI Covid.