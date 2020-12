Coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 18:30

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, nesta quinta-feira, foram registradas 54 mortes por covid-19 no estado do Rio. Segundo a SES, as mortes não foram todas registradas no período de um dia, e se referem a semanas epidemiológicas anteriores (as de número 40 a 51). No momento, o estado registra 418.543 casos confirmados e 24.827 desde o início da pandemia.

Segundo a SES, há, ainda, 555 mortes em investigação e 2.457 casos foram descartados para covid-19. Entre os casos confirmados, 386.609 pacientes se recuperaram da doença.



A secretaria comunica, ainda, que houve uma redução de 111 óbitos registrados em Niterói desta quarta-feira para esta quinte-feira. Segundo a pasta, isso se deve ao fato de o município ter retirado da base de dados parte dos óbitos informados na quarta-feira para rever seus critérios de confirmação. Assim, esses casos passaram a compor o número de mortes em investigação.



Os dados sobre covid-19 divulgados pela SES, tanto de casos quanto de óbitos, são oriundos da base de dados dos municípios, que é atualizada diariamente. A equipe da SES acessa essas bases de dados, chanceladas pelos municípios, compilando as informações para envio diário ao Ministério da Saúde. A secretaria destaca que não realiza inserções de dados, seja de casos ou óbitos.

Mortes confirmadas por cidades:

Rio de Janeiro - 14.481



São Gonçalo - 961



Duque de Caxias - 892



Nova Iguaçu - 840



Niterói - 675



São João de Meriti - 576



Campos dos Goytacazes - 524



Belford Roxo - 371



Petrópolis - 319



Magé - 287



Itaboraí - 282



Volta Redonda - 265



Nilópolis - 252



Teresópolis - 252



Angra dos Reis - 241



Mesquita - 217



Cabo Frio - 215



Macaé - 213



Nova Friburgo - 206



Barra Mansa - 203



Maricá - 172



Resende - 164



Itaguaí - 161



Rio das Ostras - 115



Itaperuna - 100



Saquarema - 99



Queimados - 91



Três Rios - 89



Araruama - 88



Guapimirim - 87



Barra do Piraí - 85



Seropédica - 85



Rio Bonito - 82



São Pedro da Aldeia - 73



Tanguá - 52



Casimiro de Abreu - 46



Japeri - 46



Mangaratiba - 46



Iguaba Grande - 45



Paracambi - 45



Cachoeiras de Macacu - 43



Paraty - 40



Itaocara - 38



Sapucaia - 37



São Fidélis - 35



Porciúncula - 34



Valença - 32



Quissamã - 28



Vassouras - 28



Santo Antônio de Pádua - 27



Paraíba do Sul - 26



Porto Real - 25



Rio Claro - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Conceição de Macabu - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Armação dos Búzios - 22



Pinheiral - 22



Miguel Pereira - 20



São José do Vale do Rio Preto - 20



Piraí - 16



Itatiaia - 15



Sumidouro - 15



São João da Barra - 13



Italva - 12



Areal - 10



Arraial do Cabo - 9



Engenheiro Paulo de Frontin - 9



Silva Jardim - 9



Paty do Alferes - 8



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Natividade - 7



São Sebastião do Alto - 6



Bom Jardim - 5



Carapebus - 5



Cardoso Moreira - 5



Carmo - 5



Comendador Levy Gasparian - 5



Duas Barras - 5



Miracema - 5



Rio das Flores - 5



Santa Maria Madalena - 5



São José de Ubá - 5



Cantagalo - 4



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



Varre-Sai - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Trajano de Moraes - 1

Casos confirmados da doença por cidades:

Rio de Janeiro - 159.865



Niterói - 22.420



São Gonçalo - 17.901



Belford Roxo - 13.121



Duque de Caxias - 12.958



Macaé - 12.359



Volta Redonda - 11.967



Teresópolis - 11.833



Campos dos Goytacazes - 11.517



Nova Iguaçu - 9.474



Angra dos Reis - 7.915



Nova Friburgo - 6.392



Barra Mansa - 5.444



Itaboraí - 5.419



Magé - 5.253



Maricá - 5.144



São João de Meriti - 4.908



Cabo Frio - 4.601



Itaperuna - 4.298



Três Rios - 4.271



Resende - 4.105



Petrópolis - 3.795



Rio das Ostras - 3.566



Itaguaí - 3.190



Queimados - 3.130



Guapimirim - 2.905



Rio Bonito - 2.863



Araruama - 2.193



Mesquita - 2.079



Nilópolis - 2.059



São João da Barra - 1.926



Barra do Piraí - 1.836



Casimiro de Abreu - 1.768



São Pedro da Aldeia - 1.695



Santo Antônio de Pádua - 1.666



Paraíba do Sul - 1.600



Piraí - 1.584



Saquarema - 1.512



Mangaratiba - 1.470



Iguaba Grande - 1.455



Tanguá - 1.383



Varre-Sai - 1.259



Armação dos Búzios - 1.253



Paracambi - 1.237



Porciúncula - 1.231



Vassouras - 1.157



Valença - 1.142



Paraty - 1.135



Seropédica - 1.115



Conceição de Macabu - 1.105



Bom Jesus do Itabapoana - 1.067



São José do Vale do Rio Preto - 1.050



Pinheiral - 993



Cachoeiras de Macacu - 978



Cordeiro - 950



Sapucaia - 937



Quissamã - 921



Cantagalo - 898



São Francisco de Itabapoana - 890



Miracema - 842



Carapebus - 824



Natividade - 773



Itaocara - 760



Mendes - 698



Porto Real - 693



Miguel Pereira - 687



Japeri - 672



Carmo - 629



Cardoso Moreira - 583



Rio Claro - 576



Engenheiro Paulo de Frontin - 562



Itatiaia - 549



Silva Jardim - 498



Laje do Muriaé - 437



Bom Jardim - 385



Italva - 378



Paty do Alferes - 377



Sumidouro - 350



Cambuci - 347



Arraial do Cabo - 339



São Fidélis - 334



Areal - 322



Quatis - 268



Aperibé - 244



Macuco - 222



São José de Ubá - 207



Santa Maria Madalena - 185



Comendador Levy Gasparian - 177



Trajano de Moraes - 171



São Sebastião do Alto - 157



Duas Barras - 104



Rio das Flores - 35