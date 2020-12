Incêndio atinge hospital em São Gonçalo Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 19:46 | Atualizado 24/12/2020 20:17

O incêndio que atingiu o Hospital e Clínica de São Gonçalo (HCSG), na tarde desta quinta-feira, ficou restrito ao 5º andar da unidade, onde funciona um CTI com 10 leitos destinados ao tratamento de pacientes com covid-19. As informações são da assessoria de imprensa da unidade, que confirmou a morte de um paciente devido ao acidente. Sobre a causa do incêndio, a unidade diz que, a princípio, não foi possível identificá-la. Além da vítima fatal, houve três feridos, cujo estado de saúde foi divulgados.

Segundo a nota, havia nove pacientes no CTI no momento do incêndio. Dois foram removidos para outras unidades hospitalares e os demais foram realocados no próprio hospital, tendo seus tratamentos continuados.

A assessoria do hospital informa que o princípio de incêndio teve início às 13h09. A brigada de incêndio foi até o local e acionou o Corpo de Bombeiros, que conteve as chamas.

"As equipes multidisciplinares do HCSG (colaboradores administrativos, técnicos e médicos) não mediram esforços em ajudar a restabelecer a ordem e segurança de pacientes e para manter os familiares informados, provendo assim, o restabelecimento integral no atendimento à saúde e às emergências da população de São Gonçalo e adjacências", diz a assessoria do hospital.