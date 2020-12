Prefeito do Rio, Marcelo Crivella é preso. Na foto, Crivella deixa a Cidade da Polícia Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 20:12 | Atualizado 24/12/2020 20:33

Mais um preso na Operação Hades, do Ministério Público (MPRJ) e Polícia Civil, que prendeu e afastou do cargo o Prefeito do Marcelo Crivella, foi solto da prisão de Benfica no início da noite desta quinta-feira. O corretor de seguros Christiano Borges Stockler Campos teve habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). As informações são do RJTV 2, da Rede Globo.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Christiano Borges Stockler Campos é um dos integrantes do chamo 'QG da Propina', que teria sido articulado para a prática do crime de corrupção desde a campanha de Marcelo Crivella à prefeitura do Rio, em 2016. Stockler é apontado como um dos responsáveis por aliciar empresários para o pagamento de propina ao grupo em troca de privilégios no recebimento de restos a pagar por parte da administração municipal.

Publicidade

Segundo o MPRJ, o grupo criminoso era chefiado por Marcelo Crivella, que também foi solto, nesta quarta-feira, e cumpre prisão domiciliar monitorado por tornozeleira eletrônica. Abaixo de Crivella, o principal articulador do grupo é Rafael Alves, que continua preso, assim como Mauro Macedo, Eduardo Benedito Lopes, José Fernando Moraes Alves e Adenor Gonçalves. Todos tiveram a prisão preventiva decretada.