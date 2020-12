Incêndio atingiu um estabelecimento comercial Reprodução

Publicado 25/12/2020 09:02

Rio - A explosão de um botijão de gás provocou um incêndio na comunidade do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h e o fogo totalmente controlado por volta das 23h. Duas pessoas foram atendidas no local e logo liberadas.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para a Ladeira Saint Roman, principal via de acesso à comunidade, no início da noite. Ainda de acordo com a corporação, a explosão aconteceu em um centro comercial. Ainda não há informações sobre a origem da explosão.