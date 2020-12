Juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, de 45 anos Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 16:13 | Atualizado 25/12/2020 16:16

Rio - O corpo da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, de 45 anos, assassinada pelo pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento , será cremado neste sábado, às 10h30, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio.

O presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ), Felipe Gonçalves, manifestou a repulsa a um crime tão brutal. "A AMAERJ está à disposição da família, com quem já estamos em contato. A doutora Viviane Amaral não será esquecida. Conversei esta noite com o secretário de Polícia Civil do Estado do Rio, delegado Alan Turnowski. Também falei com o delegado Pedro Casaes, que esteve no local do crime. Posso afiançar: esse crime não ficará impune. O feminicídio tem o repúdio veemente da sociedade brasileira. O Brasil precisa avançar. O que ocorreu nesta quinta-feira na Barra da Tijuca é absolutamente inaceitável”, afirma Gonçalves, por meio de nota.

Publicidade

Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro da juíza, Paulo José Arronenzi, se calou na delegacia e disse que só vai ser manifestar em juízo. O crime aconteceu na véspera de Natal, por volta das 18h, na frente das três filhas do casal menores de idade na Avenida Rachel de Queiroz, na Barra da Tijuca.

Publicidade

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Viviane havia feito um registro de ameaça e lesão corporal contra o ex-marido em setembro. Na época, ela chegou a ter escolta policial concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), mas logo pediu a suspensão.

De acordo com a Guarda Municipal, agentes estavam na base do subgrupamento, que fica ao lado do Bosque de Barra, quando foram acionados para ajudar a vítima. No local, encontraram a mulher caída e desacordada. O criminoso recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde foi atendido e posteriormente conduzido para a delegacia.