Publicado 25/12/2020 17:08 | Atualizado 25/12/2020 17:09

Uma chuva forte atingiu o bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio. Em 24 horas, choveu 24,6 mm e, desse volume, 13,2 mm em apenas 15 minutos. Diversos pontos da cidade apresentam chuva moderada, como é o caso dos bairros do Méier, Penha e Piedade. Até 15h30 desta sexta-feira (25), houve registro de oito ocorrências na cidade, com sete pontos de acúmulo de água em vias da Barra da Tijuca e da Ilha do Governador. Além disso, aconteceu uma queda de árvore no Anil, mas equipes da Comlurb atuaram no local e removeram os resíduos.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o transporte de umidade do mar para o continente, em conjunto da influência dos ventos em níveis altos e médios, manterão o tempo instável na cidade do Rio durante toda a sexta-feira (25). A previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada isolada nos períodos da manhã e da noite. Para a tarde, no entanto, está previsto o maior acumulado.



Ainda segundo o Alerta Rio, o tempo no fim de semana está previsto com pancadas de chuva moderadas em pontos isolados da cidade, principalmente durante a tarde e à noite. A tendência é de aumento nas temperaturas, de forma gradativa. Ao longo do final de semana até segunda-feira, as máximas devem ficar um pouco acima dos 30ºC. Nos próximos três dias, há indicação de chuva, com 10mm no sábado, 15mm no domingo e 10mm na segunda-feira.

O Centro de Operações Rio reforça as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ diante da ocorrência como chuva e vento fortes, alagamentos e deslizamentos. Algumas das recomendações são, não caminhar pelas águas em casos de alagamento, não acessar locais de desabamento sozinho, e no caso de ventos fortes, não ficar embaixo de árvores ou coberturas metálicas.