Aos 15 anos, o ator Alan Pfeffer, morador de Jacarepaguá, não para. Entre um compromisso e outro, busca sempre estar em movimento, fazendo o que gosta. Mesmo em um ano difícil com a pandemia, o jovem conta que foi um período em que aprendeu muito. O rapaz, que esteve na websérie Talento em Dobro, sucesso entre os adolescentes, que chegou ao fim da primeira temporada no mês de outubro, faz um balanço de 2020 e comenta sobre os novos projetos.

Aprendizagem. Esta é a palavra de ordem para o jovem artista. Alan revela que aproveitou seu tempo curtindo sua casa e utilizando o computador, para entretenimento e estudos, e, além disso, ampliou seu talento surfando, o que para ele, foi a novidade da qual mais gostou. Outros aprendizados do multitalento foi se aprofundar em seus estudos de violão e bateria. Porém, ele reforça mesmo que mais gostou foi iniciar no surf, o que contribuiu para seu papel de surfista na websérie Talento em Dobro.

Na trama criada para a internet, que teve ótima repercussão, ele conquistou o papel principal e falou da importância da gratidão, ainda mais em um ano com tão poucos trabalhos para a classe artística. A websérie encerrou a primeira temporada em outubro, mas, com a incerteza da segunda onda da pandemia, ainda não teve nenhuma definição sobre a segunda temporada.

Esperançoso, Alan fala sobre os bastidores desse trabalho, onde fez grandes amigos durante as gravações. "No dia a dia, nas gravações, o elenco e a equipe, conseguiram, com profissionalismo e amizade, transformar o trabalho em uma grande diversão. Agora, é aguardar o que vem por aí", comenta o jovem.

Para ele, a quarentena trouxe pontos positivos, onde aprendeu ainda mais sobre a importância da família. E acredita que, com a pandemia, muitas pessoas começaram a repensar suas vidas. "Uma das coisas mais positivas em meu ano de 2020 foi poder passar mais tempo com a minha família, mas, claro, nem tudo é perfeito, o lado negativo para mim, foi ficar longe dos meus amigos", conta.

Alan incentiva aos que desejam ingressar na carreira de teatro ou até mesmo em uma nova atividade no ano de 2021 e conta suas expectativas. "Não devemos desistir jamais de nossos sonhos e propósitos. Aprendi que podemos ser aquilo que desejamos, basta lutar. O ano de 2021 será um ano bem especial, pois farei 16 anos e, com isso, poderei incrementar minha carreira de ator e de modelo, fazendo minha emancipação e tirando o DRT", finaliza.