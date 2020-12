Hospital Federal do Andaraí Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Luísa Bertola*

Publicado 26/12/2020 17:09

Rio - As emergências do hospitais federais do Rio de Janeiro estão sendo esvaziadas e fechadas, segundo relatos de funcionários. Em entrevista ao DIA, Christiane Gerardo, enfermeira do Hospital Cardoso Fontes e diretora do Sindsprev, relatou que os contratos dos servidores se encerram a partir de 31 de dezembro.



Christiane contou que o governo federal trabalha com os contratos de funcionários e que, em 2019, chegaram a realizar um estudo para discutir o redirecionamento de quantos funcionários precisariam ser contratados. O levantamento apontou a necessidade de novos 8.442 servidores. De acordo com ela, esse numero previa a substituição dos contratos temporários de 4.117 funcionários.

Porém, segundo Christiane, em um processo seletivo, em julho, para recontratar esses servidores, mais de 3 mil não passaram. "Funcionários que trabalham há mais de 15 anos nas unidades não foram considerados habilitados", afirmou.



"Uma médica que trabalha há 28 anos no Hospital Federal do Andaraí se inscreveu e não passou porque foi considerada 'não habilitada', enquanto seu residente passou. Que processo seletivo é esse?", questionou ela.



Christine ainda relatou um sucateamento das unidades e que dos 27 enfermeiros que atuam na emergência do Cardoso Fontes, apenas dois são efetivos. Os outros 25 não tiveram os contratos renovados.

Publicidade

"A rede de saúde federal do Rio de Janeiro está entrando em colapso e vai morrer gente. É uma política para matar gente", afirma ela.



Ainda segundo a diretora do Sindsprev, o Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, atualmente, atende 17 pacientes de covid-19 em estado grave, em um local que funciona para atender cinco pessoas. No plantão desta sexta-feira, de 25 médicos, apenas dois atuaram no plantão.



"Uma única médica fechou o plantão. Dezessete pacientes graves com covid-19 grave sob sua responsabilidade. Sozinha. Ela acabou o plantão chorando", contou Christiane.



A diretora do Sindsprev ainda falou sobre a situação do INCA 1, que no local programado para atender quatro pacientes, funcionários precisam atender sete, com condições precárias e ar-condicionado quebrado.

Publicidade

"Por falta de processo seletivo, a emergência do INCA 4 fechou por falta de médicos, todos os pacientes em cuidados paliativo, que precisassem de cuidados emergenciais deveriam ir para o INCA 1, que já está superlotada", contou.

"O Ministério da Saúde, pelas ações inconsequentes que estão tomando, deveriam ser interditados", declarou.

Publicidade

Procurada pelo DIA, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS/RJ) informou que pacientes que estavam internados na emergência do Hospital Federal do Andaraí (HFA) foram remanejados para os andares da unidade devido a grande quantidade de casos de covid-19.

"O objetivo é evitar a ampliação do contágio e garantir a qualidade e a segurança no atendimento dos usuários que não estão com coronavírus", afirmou a SEMS.

Publicidade

Já no Hospital Federal de Bonsucesso, no prédio 1, onde houve o incêndio no dia 27/10 e funcionavam além da emergência, cirurgias de alta complexidade, enfermarias, hemodiálise e exames de imagens, o local permanece fechado para reforma após um incêndio atingir a unidade de saúde.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno