Por O Dia

Publicado 26/12/2020 14:18 | Atualizado 26/12/2020 14:55

Guardas municipais da Unidade de Ordem Pública de Copacabana prenderam, na tarde desta sexta-feira (25), dia de Natal, um homem acusado de agredir uma mulher na Praia de Copacabana, na altura do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. Essa é a terceira prisão efetuada por guardas municipais por conta de casos de violência contra a mulher apenas nesta semana.As três ocorrências deste mês ocorreram em três dias seguidos. A primeira foi no dia 23, no Centro do Rio, na qual o acusado foi enquadrado na lei Maria da Penha; já a segunda foi no dia 24, com a prisão em flagrante do ex-marido da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi , acusado de feminicídio na Barra da Tijuca.Sobre o caso desta sexta-feira, os agentes da Unidade de Ordem Pública de Copacabana estavam realizando um patrulhamento na orla da praia quando avistaram um tumulto na areia. Ao se aproximarem, notaram que um homem estava sendo espancado por um grupo de pessoas, após ter sido acusado de ter agredido a companheira, que carregava o filho no colo.Depois de interromper a tentativa de linchamento e afastar o acusado, os agentes deram voz de prisão e o conduziram, junto com a mulher que foi vítima de violência, para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha (Lesão corporal decorrente de violência doméstica conforme consta no artigo 129 do Código Penal).A vítima encontrava-se com um corte na boca decorrente da agressão. Com isso, os guardas a levaram para o Instituto Médico Legal (IML), para que ela fosse submetida ao exame de corpo de delito.