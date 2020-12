Rio de Janeiro

Desembargadora afirma que prisão domiciliar de Crivella pode abrir margem para realização de novos crimes

Rosa Helena Macedo, do Tribunal de Justiça do Rio, lembrou do caso do celular fake e afirmou que 'nada pode garantir que não o fará novamente'

Publicado 26/12/2020 15:15 | Atualizado há 3 horas