Publicado 26/12/2020 17:35 | Atualizado 26/12/2020 17:37

O professor Luiz Felipe Lins, da Escola Municipal Francis Hime, localizada na Taquara, bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, ganhou o Prêmio Shell de Educação Científica na Categoria Ensino Fundamental. Há dois meses, o professor venceu também o Prêmio Educador Nota 10.

Luiz Lins apresentou um projeto pedagógico inovador, que uniu geometria e números aos desafios do dia a dia da construção civil. Além disso, ele recebeu uma viagem educativa para Londres, na Inglaterra, e R$ 8 mil. A Escola Municipal Francis Hime ainda vai ganhar um projetor multimídia e um laptop com alto-falante.

O professor, que superou quase 4 mil projetos de todo o Brasil, compartilhou a conquista com os alunos da sua escola e também com toda a Rede Municipal de Educação do Rio. “Sem esse suporte, nada seria possível. A sensação de conquistar o prêmio foi maravilhosa. Só sinto falta de poder comemorar com as crianças”.

Por conta da pandemia da covid-19, a vitória do professor junto com seus alunos teve que ser festejada por meio de um aplicativo de mensagens. “Só que faltam os abraços, a bagunça. Ano que vem, quando for mais seguro, vamos comemorar muito”, disse.

O prêmio busca incentivar e valorizar professores das áreas de Ciências e Matemática no Rio de Janeiro e Espírito Santo, premiando projetos de educação que sejam criativos e inovadores e imprimam novas formas de ensinar e de aprender, por meio de metodologias diferenciadas.