Praia da Zona Sul em meio à pandemia do coronavírus Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 18:24 | Atualizado 26/12/2020 18:25

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até este sábado, 420.075 casos confirmados e 24.905 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizadas mais cinco mortes, além de 929 novos casos. Há ainda 548 óbitos em investigação e 2.457 foram descartados. Entre os casos confirmados, 389.775 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 160.542

Niterói - 22.556

São Gonçalo - 17.936

Belford Roxo - 13.141

Duque de Caxias - 12.982

Macaé - 12.386

Volta Redonda - 12.016

Teresópolis - 11.835

Campos dos Goytacazes - 11.598

Nova Iguaçu - 9.512

Angra dos Reis - 7.919

Nova Friburgo - 6.444

Barra Mansa - 5.454

Itaboraí - 5.424

Magé - 5.253

Maricá - 5.159

São João de Meriti - 4.914

Cabo Frio - 4.621

Itaperuna - 4.327

Três Rios - 4.272

Resende - 4.105

Petrópolis - 3.796

Rio das Ostras - 3.572

Itaguaí - 3.194

Queimados - 3.130

Guapimirim - 2.906

Rio Bonito - 2.865

Araruama - 2.194

Mesquita - 2.084

Nilópolis - 2.063

São João da Barra - 1.938

Barra do Piraí - 1.840

Casimiro de Abreu - 1.768

São Pedro da Aldeia - 1.699

Santo Antônio de Pádua - 1.668

Paraíba do Sul - 1.610

Piraí - 1.606

Saquarema - 1.515

Mangaratiba - 1.471

Iguaba Grande - 1.460

Tanguá - 1.383

Paracambi - 1.267

Varre-Sai - 1.259

Armação dos Búzios - 1.254

Porciúncula - 1.231

Vassouras - 1.157

Valença - 1.142

Paraty - 1.141

Seropédica - 1.115

Conceição de Macabu - 1.107

Bom Jesus do Itabapoana - 1.070

São José do Vale do Rio Preto - 1.059

Pinheiral - 1.009

Cachoeiras de Macacu - 984

Cordeiro - 965

Sapucaia - 943

Quissamã - 928

Cantagalo - 918

São Francisco de Itabapoana - 897

Miracema - 842

Carapebus - 825

Natividade - 773

Itaocara - 760

Mendes - 699

Miguel Pereira - 696

Porto Real - 693

Japeri - 672

Carmo - 629

Rio Claro - 601

Cardoso Moreira - 588

Engenheiro Paulo de Frontin - 577

Itatiaia - 549

Silva Jardim - 499

Laje do Muriaé - 437

Bom Jardim - 386

Italva - 378

Paty do Alferes - 377

Cambuci - 355

Sumidouro - 355

Arraial do Cabo - 342

São Fidélis - 334

Areal - 322

Quatis - 268

Aperibé - 251

Macuco - 226

São José de Ubá - 207

Santa Maria Madalena - 185

Comendador Levy Gasparian - 177

Trajano de Moraes - 171

São Sebastião do Alto - 157

Duas Barras - 105

Rio das Flores - 35

As 24.905 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro - 14.526

São Gonçalo - 961

Duque de Caxias - 895

Nova Iguaçu - 846

Niterói - 675

São João de Meriti - 578

Campos dos Goytacazes - 524

Belford Roxo - 372

Petrópolis - 319

Magé - 287

Itaboraí - 284

Volta Redonda - 268

Nilópolis - 252

Teresópolis - 252

Angra dos Reis - 241

Cabo Frio - 221

Mesquita - 217

Macaé - 213

Nova Friburgo - 206

Barra Mansa - 203

Maricá - 177

Resende - 164

Itaguaí - 161

Rio das Ostras - 115

Itaperuna - 100

Saquarema - 100

Queimados - 91

Três Rios - 89

Araruama - 88

Guapimirim - 87

Barra do Piraí - 85

Seropédica - 85

Rio Bonito - 82

São Pedro da Aldeia - 73

Tanguá - 52

Casimiro de Abreu - 46

Japeri - 46

Mangaratiba - 46

Iguaba Grande - 45

Paracambi - 45

Cachoeiras de Macacu - 43

Paraty - 40

Itaocara - 38

Sapucaia - 37

São Fidélis - 35

Porciúncula - 34

Valença - 32

Quissamã - 28

Vassouras - 28

Santo Antônio de Pádua - 27

Paraíba do Sul - 26

Porto Real - 25

Rio Claro - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Conceição de Macabu - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

Armação dos Búzios - 22

Pinheiral - 22

Miguel Pereira - 20

São José do Vale do Rio Preto - 20

Piraí - 16

Itatiaia - 15

Sumidouro - 15

São João da Barra - 13

Italva - 12

Areal - 10

Aperibé - 9

Arraial do Cabo - 9

Engenheiro Paulo de Frontin - 9

Silva Jardim - 9

Paty do Alferes - 8

Cambuci - 7

Natividade - 7

Cantagalo - 6

São Sebastião do Alto - 6

Bom Jardim - 5

Carapebus - 5

Cardoso Moreira - 5

Carmo - 5

Comendador Levy Gasparian - 5

Duas Barras - 5

Miracema - 5

Rio das Flores - 5

Santa Maria Madalena - 5

São José de Ubá - 5

Macuco - 3

Mendes - 3

Quatis - 3

Varre-Sai - 3

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2

Trajano de Moraes - 1