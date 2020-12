Vídeo mostra momento em que caminhão despeja lixo na frente do Inea Reprodução

Publicado 26/12/2020 22:13

Rio - O prefeito de Magé, na Baixada Fluminense, Rafael Tubarão, se envolveu em uma polêmica neste sábado após despejar lixo na porta do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O ato do prefeito foi em protesto à interdição do aterro sanitário da região. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Tubarão mostra o momento em que um caminhão deixa o lixo na frente do instituto.

"Hoje a gente passou o Natal cheio de lixo na nossa cidade porque a prefeitura interditou nosso aterro. Isso é uma covardia com o povo de Magé. Nós já entramos com as medidas cabíveis na Justiça. Nossa saúde está em risco no meio de uma pandemia", afirmou Rafael em um trecho do vídeo.

Procurada pelo DIA, a Prefeitura do Rio disse que o prefeito em exercício, Jorge Felippe, conversou com o presidente da Comlurb, Paulo Mangueira, e orientou que sejam aplicadas as multas previstas na legislação além de cobrar de Rafael Tubarão as despesas que a prefeitura teve para a retirada dos entulhos descartados por ele na rua.

"Atos como esse não podem ser tolerados, merecem nossa repulsa e providências para penalizar o infrator", afirmou Jorge Felippe.