Intenso tiroteio assusta moradores do Morro da Serrinha Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 10:00 | Atualizado 27/12/2020 10:32

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores do Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo. Os disparos começaram por volta da 00h02. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9ºBPM (Madureira) foram à Comunidade da Serrinha. Não houve registro de prisão ou apreensão.

OTT-RJ INFORMA:



27/12

Outro vídeo dos tiros no Morro da Serrinha em Madureira. #OTTRJ pic.twitter.com/tSTRlD4lgb — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) December 27, 2020

Publicidade

Nas redes sociais, moradores relataram sobre o tiroteio. "Já vi lugares perigoso, mas igual o morro da Serrinha tá pra existir. Bala voa toda hora", disse um. "Absurdo! Infelizmente o RJ acabou!", comentou outro.