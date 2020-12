Nomes sugeridos para ele são Hórus, Texas ou Gringo Divulgação / Bombeiros

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 12:15 | Atualizado 27/12/2020 12:17

Rio - A tropa canina do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) cresceu. O 2º GSFMA (2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente) recebeu um filhote da raça Bloodhound, de dois meses de idade, que vai reforçar as atividades de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (BReSC) da corporação.

O cão Hórus já está recebendo os primeiros treinamentos para a sua formação operacional. Junto ao seu condutor, ele será preparado para atuar em situações diversas em regiões de cobertura vegetal (matas, florestas e montanhas), áreas deslizadas ou estruturas colapsadas.

Publicidade

"Esta raça demonstra grande aptidão para o tipo de trabalho que desempenhamos. É um animal de faro muito apurado, que será capacitado por meio de uma técnica chamada Mantrailing, que utiliza o odor específico da vítima", afirmou o tenente-coronel Henaut, comandante do 2° GSFMA.

A aquisição também faz parte de um planejamento de renovação do efetivo canino do CBMERJ. Atualmente, o canil conta com 17 animais, sendo 8 aptos ao serviço e 9 em treinamento.