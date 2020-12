Eduardo Paes Estefan Radovicz / Agência O Dia

27/12/2020

Rio - A reunião de secretariado do prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), para discutir as medidas de combate à Covid-19 será realizada no dia 3 de janeiro. Na semana passada, o político já adiantou que vai aderir ao plano nacional de imunização do Ministério da Saúde, que ainda não tem data de início.

Durante seu encontro com Nísia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Paes falou sobre a angústia da população em relação ao novo coronavírus. "Nós não vamos nos limitar a vacinação, a gente tem uma tarefa e um papel sobre a saúde urbana, novas formas de pensar urbanismo na cidade", disse. "Nós vamos iniciar esse plano de imunização em breve", acrescentou.

O prefeito ainda reforçou a importância da Fiocruz para o combate a Covid-19. "Nós estamos na maior referência em pesquisa de saúde da América Latina. Nós estamos no maior produtor de vacinas, a Fiocruz é uma instituição brasileira que muito nós orgulha".

No dia 13, Paes eleito pediu, desde já, que os cariocas fiquem em caso para evitar a propagação do vírus.



"O que eu quero aqui é já fazer o papel de liderança política, de gestor da cidade. Essa questão da covid não está simples, tem as dificuldades de leitos que a gente enfrenta agora, mas tem uma questão que é cultural. A gente precisa que as pessoas entendam que todo dia nós estamos perdendo muitas vidas, que tem muita gente sendo internada e que depende muito da atitude de cada um de nós, independente da restrições criadas por governo, principalmente, quando a gente fala das pessoas mais frágeis em relação à covid. Então, meu apelo aqui, desde já, como prefeito eleito do Rio, é que pessoas mais velhas não saiam de casa, se preservem, que evitem o contato, isso é fundamental. Mas todos tem que estar atentos, até os que são mais jovens, que já pegaram a doença, tem que usar máscaras de proteção manter o zelo com o distanciamento social. Não adianta a gente achar que um governo vai entrar no dia 1º de janeiro e vai fazer um milagre ou impor uma série de restrições, que se a população não colaborar, não valem de nada", afirmou.

Acordo com o Instituto Butantan



No dia 19, Paes anunciou um acordo com Butantan para aquisição de vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada em suas redes sociais após o encontro com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O Instituto Butantan produz, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a vacina Coronavac. Ela está na terceira fase de testes e sua eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Anvisa.