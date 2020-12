Presépio montado Praça Nossa Senhora da Glória sofre com constantes furtos. Padre avisa que, se nada mudar no ano que vem, levará montagem para Minas Gerais Divulgação

Por Gabriel Sobreira

Publicado 27/12/2020 22:09 | Atualizado 28/12/2020 11:18

Rio – Os frequentes furtos de peças, cabos e holofotes de um presépio montado na Praça Nossa Senhora da Glória, na Zona Sul do Rio, estão levando ao limite o pároco responsável pela exibição. Tanto, que o padre já bateu o martelo.

"Era para ficar o presépio ficar até até domingo que vem, dia 3 de janeiro. Mas vou ver. Se continuarem levando as peças, vou desmontar o presépio todinho. Se desparecer mais alguma peça, amanhã vamos começar desmontar", alerta o padre Wanderson Guedes, da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, responsável pelo presépio.

O tema do presépio deste ano é racismo e a devastação da Amazônia. O padre diz que todo ano tem um conceito diferente. Mas ele logo esclarece que, quem for querer conhecer as peças à noite será praticamente impossível ver alguma coisa de tão escuro que está o local.

"Esse ano tem muita população de rua, muito cracudo. Durante o dia, as pessoas vêm morrendo de medo. De dois anos para cá, está impossível de montar o presépio na praça. É um apelo que faço. Se as autoridades não ajudarem no ano que vem, se até agosto não disponibilizarem alguma ajuda, vou mandar o presépio para Minas Gerais. Lá tem gente que vai cuidar dele. Parece que as autoridades não se importam", ameaça.

O FURTO DAS PEÇAS

Segundo o padre, as peças começaram a sumir uma semana depois da exibição ser montada. Primeiro, arrancaram a iluminação de cima, que foi trocada. Depois, arrancaram tanto a de cima quanto a debaixo. Mas para não passar o Natal no escuro, o pároco colocou tudo de novo.

"E ontem (sábado), só esperaram passar o Natal para arrancar tudo de novo", lamenta o padre Wanderson. "É o pessoal de rua, que bebe e que usa droga. Não tem policial. Em um dos primeiros desse ano, tinha um policial à paisana que veio visitar o presépio com a família e prendeu o cara que furtava. Os fios foram devolvidos, mas não tinha como aproveitar. O certo seria ter um vigia, mas a paróquia não tem condições de contratar um”, completa Guedes.

O padre Guedes afirma que uma vez já levaram a imagem do menino Jesus, teve um ano que levaram alguns carneirinhos, além do cachorro que fica junto do pastor. "Ficamos bem desgostosos, as imagens humanas são até mais altas, pesam em torno de 40kg/50kg cada uma, mas as menores as ovelhas são menores, eles levam todos. Todo ano tem que comprar holofote porque chega no final do não tem mais nenhum. Cada ano, eles levam uma peça", conta.

"Não entendo o que se passa com as autoridades do Rio. Uma cidade que financia um Carnaval milionário não oferece nenhuma ajuda. O Rio poderia ser uma cidade dos presépios. Somos uma cidade do Carnaval. Se cada escola de samba se juntasse em parceria conosco e fizesse, um presépio, cada uma, no seu estilo. Mas nem isso. Um único que faço todo ano é depredado. Parece q estou sozinho nesse turbilhão", desabafa o sacerdote.