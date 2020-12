Coronel PM Marcelo Bernardo morre em acidente de trânsito em Minas Gerais Divulgação

Por O Dia

Minas – O coronel da Polícia Militar Marcelo Bernardo e sua esposa morreram na tarde deste domingo (27) depois de se envolverem em um grave acidente na BR-267, na cidade de Chácara, em Minas Gerais. O oficial era comandante da Academia de Polícia Militar Dom João VI, antiga Escola de Formação de Oficiais, localizada no bairro Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio.



A confirmação da morte foi da tenente coronel Simone de Almeida, que atualmente está à frente do 26° BPM (Petrópolis), antigo batalhão do coronel Marcelo.



"Com grande pesar que comunico o falecimento do coronel Bernardo e esposa, Daniele, vítimas de um acidente de trânsito na BR-267. A PM perde um grande profissional e amigo", diz parte do texto encaminhado nas redes sociais.



Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar lamentou a morte do oficial. “O oficial tinha 49 anos e ingressou na Corporação em 1993. O Comando da Corporação está prestando todo apoio à família”.



O enterro será na tarde desta segunda-feira (28) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.