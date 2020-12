Limachem Cherem (à esquerda), com os Papais Noéis finalistas do prêmio: Carlos Patricio, Saymon Claus e a Eddy Ferraes (à direita) Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por HUGO PERRUSO

Publicado 28/12/2020 15:12 | Atualizado 28/12/2020 15:45

Rio - Em um 2020 de muitas dificuldades e aprendizado para levar a magia do Natal para as crianças, o tradicional 'Barba de Molho', que encerra oficialmente os trabalhos dos Papais Noéis, também precisou se readaptar aos tempos de pandemia de covid-19. O evento que acontecia com cerca de 40 Bons Velhinhos, com direito a macarronada e muita festa em um restaurante na Praça Afonso Pena, na Tijuca, só contou com os finalistas do prêmio de Melhor Papai Noel do Ano, em algo mais simples e simbólico.

E o vencedor da votação pela internet, Eddy Ferraes, foi o único dos sete concorrentes a estar presente e ser visto pelas crianças, num shopping em Volta Redonda. O que explica muito também o quanto este ano foi desafiador para os Bons Velhinhos da Escola de Papai Noel do Brasil, organizadora do evento.



"As dificuldades foram grandes. O Reino do Papai Noel foi atingido em cheio pela pandemia. A queda foi de 70% nas contratações, a maioria foi virtual e não para todos os dias da semana. Não teve contato pessoal, foi muito frio este ano, mas fizemos de tudo para manter a magia do Natal. Para isso, os Bons Velhinhos tiveram que se esforçar muito, para aprender a utilizar a tecnologia, principalmente", explica o fundador e diretor da Escola de Papai Noel do Brasil, Limachem Cherem.

Ao contrário dos outros anos, apenas sete Papais Noéis da Escola foram contratados por shoppings: cinco para o Rio, um para Volta Redonda e outro para Manaus. Seis deles fizeram encontros virtuais com as crianças, ficando isolados em um estúdio dentro dos shoppings. Para isso, muitos precisaram aprender um pouco da tecnologia para fazer as transmissões por vídeo.

"Um deles ficou 40 dias num apartamento que temos em Realengo, para fazer transmissão para um shopping de Manaus. Foi difícil porque a internet caía muito, tinha pouca gente no shopping e ele precisava ficar lá sentado e pronto, com a transmissão ao vivo pela câmera", relembra o diretor da Escola de Papai Noel do Brasil.

Eddy Ferraes recebe o prêmio de Papai Noel de 2020 Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Já Eddy Ferraes ficou em um trono, enquanto as crianças sentavam em outro, separado por uma proteção de acrílico no Sider Shopping, em Volta Redonda. A conversa não foi no colo, mas pelo menos o Papai Noel pôde ser visto de perto e também tirar fotos. O que pode ter facilitado na votação, tanto que Eddy recebeu quase um terço dos 6.889 votos.

Além dele, outros também fizeram aparições presenciais no dia 24. Mas, nesse caso, com máscaras, face shields, luvas descartáveis e muita proteção para os eventos nas casas. Ainda assim, em número reduzido. "Nós fazíamos de 120 a 150 visitas, e esse ano foram somente 40. Eu fiz virtual, com três minutos para cada criança, mas os outros foram às casas", explica Limachem.

Mais formados

E na Escola de Papai Noel do Brasil, as aulas também tiveram que ser virtuais - o que aumentou o número de inscritos este ano. Com explicações de como utilizar internet e interpretação para vídeo, os Papais Noéis também receberam orientação psicológica, para saber o que responder às crianças em caso de perguntas como o porquê de não estar presencialmente no local.

"Para a gente e para o mundo foi um ano em que tivemos que aprender muito. No meu caso, por exemplo, tive que resolver tudo pela internet, aprender a mexer em planilha. Tive aula de tecnologia com minha filha", conta Limachem.

E, depois de colocarem as barbas de molho em 2020, fica a esperança de que o retorno dos Papais Noéis no próximo ano seja com pandemia controlada e muito contato com as crianças. "Esse ano foi especial. Todos entram de férias e retornam em 2021 com a esperança de que seja diferente".

