Tentativa de assalto ocorreu na esquina das ruas Couto de Magalhães e São Luiz Gonzaga

Rio – Um homem foi morto enquanto tentava roubar um motorista de aplicativo em Benfica, na região central do Rio. Segundo informações, um agente da Polícia Civil de folga flagrou a cena e reagiu, baleando o assaltante.



Em nota, a Polícia Militar disse que uma equipe do 22º BPM (Maré) prestou auxílio ao policial envolvido na ocorrência.



De acordo com a PM, o caso foi registrado entre as ruas Couto de Magalhães e São Luiz Gonzaga. O criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Ainda segundo a polícia, o assaltante estava armado com um simulacro de pistola. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.