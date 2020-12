Comlurb faz alterações para as festas de fim de ano Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:24 | Atualizado 28/12/2020 18:34

Rio - A Prefeitura do Rio informou que as coletas de lixo domiciliar e seletiva realizadas pela Comlurb serão alteradas no Ano Novo. A medida foi adotada para possibilitar que os garis tenham a oportunidade de comemorar junto com as suas famílias.



A coleta domiciliar no Centro da cidade e Zona Portuária será feita na quinta-feira (31), na sexta-feira (1) e no sábado (2), a partir das 15h.



Em Copacabana, a coleta domiciliar noturna de quinta-feira (31) não será realizada. A limpeza acontecerá somente na sexta-feira (1) e no sábado (2), às 21h. Já no domingo (3), a coleta será a partir das 17h. Nas demais ruas da Zona Sul, na Zona Norte e na Zona Oeste, a coleta domiciliar noturna será antecipada para 15h do dia 31.





Coleta seletiva



Ainda segundo a prefeitura, toda a coleta seletiva noturna no dia 31 (quinta-feira) nas zonas Norte e Oeste será antecipada para o mesmo dia, a partir das 15h.



No Centro e na Zona Sul, a coleta seletiva noturna no dia 31 será realizada no dia 2 de janeiro (sábado), a partir das 18h.



Em nota, a prefeitura pede que "todos colaborem colocando o lixo e os materiais recicláveis para coleta próximo ao horário do caminhão da Comlurb passar, assim evita-se que os resíduos fiquem na rua indevidamente, podendo resultar em multa ao infrator".