Deputada Mônica Francisco (PSOL) Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 11:35 | Atualizado 29/12/2020 14:02

Rio - A presidente da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Alerj, deputada estadual Mônica Francisco (PSOL), enviou ofícios à Cedae e à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA) pedindo planejamento para evitar a falta d'água no estado durante o verão. Nos últimos dois meses, um problema na Elevatória do Lameirão causou debastecimento de boa parte da população fluminense. Nesta terça-feira, o governo do estado publicou o edital de concessão da Cedae. O leilão está marcado para ocorrer no dia 30 de abril.

No documento, Mônica questiona quais serão as medidas adotadas pela Cedae para que a população não sofra com a falta d'água durante o verão. "Como pode uma empresa estatal que lucrou mais de um bilhão de reais em 2019 não investir em manutenção dos equipamentos e, em plena pandemia de coronavírus, deixar mais de 1 milhão de pessoas sem água? É negligência, descaso e boicote. O objetivo é precarizar para privatizar", comentou a parlamentar.

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira (29) o edital de concessão da Cedae. Os interessados terão 120 dias para apresentar as propostas, e o critério de licitação, segundo o anúncio, "será o de maior outorga, cujo valor mínimo é de R$ 10,6 bilhões". O leilão deve ocorrer no dia 30 de abril, e a previsão é que os contratos com as concessionárias sejam assinados até o fim do primeiro semestre do ano que vem.