População conta ao jornal O DIA os anseios da população para o prefeito diplomado Eduardo Paes

Por MARTHA IMENES

Ano Velho se encerra e com ele um ciclo de 4 anos de abandono, população de rua crescente, fuga de investimentos, gastos desnecessários, saúde e educação sucateados, respostas evasivas e promessas não cumpridas. A testagem em massa não veio, as obras prometidas também não ocorreram, a geração de empregos, idem. Sem esperança e cansado de promessas vazias o povo do Rio se pergunta: "O que esperar de 2021?". Mais especificamente: o que esperar do novo prefeito nesse mandato que se inicia com tantos desafios pela frente?

O jornal O DIA foi às ruas ouvir da população os seus anseios para o próximo ano e deixar o "recado" anotadinho aqui para Eduardo Paes (DEM-RJ) que, já diplomado, vai assumir a Prefeitura do Rio pela terceira vez no dia 1º de janeiro de 2021.



O que diz o povo As expectativas são muitas e os pedidos vão desde o cuidado com a cidade à retomada da saúde, que tem deixado - e muito - a desejar. Para Júlio Cezar Muniz Azevedo, de 33 anos, morador da Pavuna o anseio é parecido com o da maioria dos entrevistados: "Eu espero que o governo traga oportunidades para as pessoas e que a cidade seja menos desigual". Confira os pedidos ao prefeito Eduardo Paes no link https://www.youtube.com/watch?v=dJeGE_pWb-U&feature=youtu.be

Jocel, taxista KELLY DUQUE/AGÊNCIA ODIA

Espero que o prefeito nos ajude, os taxistas precisam de ajuda urgentemente. Pedimos socorro"

Mirna Barcelos, 84 anos, do Centro da cidade KELLY DUQUE/AGÊNCIA ODIA

Desejo que o novo prefeito olhe pelos idosos, melhore mais a cidade do Rio de Janeiro, tenha mais policiamento. Que melhore as estradas. Olhe pelos hospitais e postos de saúde"

Mirna Barcelos, do Centro

Sebastião, do Centro KELLY DUQUE/AGÊNCIA ODIA



Que o novo prefeito olhe pelo nosso comércio e que invista na infraestrutura da cidade. O ramo imobiliário sofreu muito este ano por conta da pandemia, mas tenho esperança que o próximo ano será bem melhor. Precisamos nos levantar"

Sebastião Nogueira, do Centro

Fatima Motta, comerciante, moradora de Jacarepaguá KELLY DUQUE/AGÊNCIA ODIA

A nossa cidade está abandonada, sem saúde e emprego. Espero que o novo prefeito Eduardo Paes dê continuidade nas obras, BRT, transporte, a população precisa ter esperança"

Fátima Motta, de Jacarepaguá



Maria, 46 anos, camelô, moradora da Tijuca KELLY DUQUE/AGÊNCIA ODIA

Que o nosso novo prefeito reconheça os camelôs e não entre com o choque de ordem, que ele entenda que precisamos e queremos trabalhar. Só queremos levar o sustento da nossa família"

Maria de Lourdes do Carmo, da Tijuca



Daiane Kelly Araújo, de Bonsucesso Luciano Belford/Agencia O Dia

O Rio precisa de mais escolas, mais posto de saúde, mais cursos para os jovens, adolescentes e mais transporte público"

Daiana Kely Araújo, de Bonsucesso

Leandro Monteiro, 32 anos, pedagogo KELLY DUQUE/AGÊNCIA ODIA



Desejo que o prefeito Eduardo Paes tenha mais atenção e carinho para nossa educação"

Leandro Monteiro, da Penha

Adriana Cavalcanti, ambulante, 38 anos KELLY DUQUE/AGÊNCIA ODIA

Espero que o prefeito nos dê oportunidade de trabalhar, que invista na saúde e na educação. Estamos tentando sair da pandemia e tem muita gente desempregada"

Adriana Cavalcanti, do Centro



Vanessa Ataliba, 42 anos, fotojornalista KELLY DUQUE/AGÊNCIA ODIA

Peço ao prefeito Eduardo Paes que olhe com muitooooooooooo carinho pela saúde da nossa cidade do Rio de Janeiro"

Vanessa Ataliba, do Humaitá

Carlos Alberto Coitinho, da Piedade Estefan Radovicz / Agencia O Dia



Eu pediria ao Paes para ele fazer pelo Rio, eu pediria que se ele não pudesse ajudar que então fizesse a gentileza de não atrapalhar"

Carlos Alberto Coitinho, Piedade

