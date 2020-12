Leonardo Soares Divulgação

Rio - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nomeou Leonardo Soares como novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Ele assume a pasta no lugar de Nelson Furtado, a partir desta terça-feira (29), quando sua nomeação foi publicada em Diário Oficial.



"Esta é uma secretaria estratégica para o futuro de nosso estado. Leonardo Soares terá como grande desafio fazer com que o Governo do Estado seja um importante catalisador de projetos inovadores, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento e a geração de emprego e renda para a nossa população. Aproveito para agradecer o trabalho realizado por Nelson Furtado à frente da secretaria", disse Cláudio Castro.



Diretor de Inovação na Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro (Fomenta Rio) até setembro de 2020, Leonardo Soares coordenou e implantou programas como Desafio COR, Smart City, Smart People e o LABGOV, para incubar até 144 startups por ano no Centro de Operações Rio. Soares foi professor na Cadeira de Políticas Públicas para Inovação na Fundação João Goulart e consultor da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo em temas relativos à sistemática de royalties e participações especiais.