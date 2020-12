Prisão foi feita pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima Sandro Vox / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 14:27 | Atualizado 29/12/2020 14:47

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta segunda-feira, um homem que abusava da própria enteada, de apenas 13 anos. Os crimes contra a menor eram praticados na casa em que ele, ela e a mãe moravam, na Zona Norte do Rio. A filha de outro relacionamento do abusador também vivia na residência com eles.

De acordo com o delegado Luiz Lima Ramos, titular da DCAV, o pai da vítima procurou a especializada para dizer que a filha foi abusada mais de uma vez pelo padrasto. A partir daí, os policiais iniciaram a investigação, ouvindo a menor e a encaminhando para fazer exame de corpo de delito.

A vítima disse aos agentes que o padrasto se aproveitava dos momentos em que ficavam sozinhos em casa para praticados os abusos, sempre a forçando e a ameaçando.

Após ouvir a jovem, o delegado pediu a prisão preventiva do abusador pelo crime de estupro de vulnerável, que foi aceita pela Justiça. Na última quarta-feira, o homem foi procurado em um endereço na Zona Oeste, mas não foi encontrado. Ontem, ele se apresentou à DCAV, no Centro, quando foi cumprido o mandado de prisão.