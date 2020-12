Pessoas que contraíram covid-19 podem doar sangue após 30 dias Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/12/2020 14:52

Rio - O Instituto Nacional de Câncer (INCA) pede que a população doe sangue. Por causa das festas de fim de ano, os estoques nos bancos de sangue estão reduzidos. A maior necessidade no momento é o sangue do tipo O negativo.

Pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg podem doar sangue. Menores de 18 anos podem doar com o consentimento formal dos responsáveis. Para doar, basta apresentar um documento com foto.

O Banco de Sangue do INCA está localizado na Praça Cruz Vermelha, 23, 2º andar, Centro do Rio. Excepcionalmente, no dia 31 de dezembro, o horário de funcionamento vai ser de 7h30 às 11h30. No dia 1º de janeiro, o Banco de Sangue vai estar fechado, por ser feriado. Nos outros dias, o horário segue normal: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30 e aos sábados de 8h às 12h. Não é necessário agendar. Mais informações: (21) 3207-1021 e (21) 3207-1580.