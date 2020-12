Cientistas acreditam que o plasma de um indivíduo em recuperação pode ajudar um paciente doente por já conter anticorpos contra a infecção Divulgação

Publicado 29/12/2020 15:16

Rio - O governador em exercício, Cláudio Castro, sancionou nesta terça-feira a lei 9.156/20. A medida, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), estimula a doação de plasma sanguíneo de pessoas que foram curadas da covid-19. Quem doar, ganhará o certificado "Amigo da Saúde", emitido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que concede a meia-entrada em eventos culturais e esportivos.

O procedimento deverá estar de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “O Hemorio já iniciou testes com plasma sanguíneo em pacientes em estado grave. A pessoa curada dessa doença infectocontagiosa desenvolve anticorpos em seu plasma, que podem auxiliar no tratamento de outros pacientes com formas graves da covid-19”, justificou Rosenverg.