Publicado 29/12/2020 16:41

Rio - Principal cartão postal do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor vai celebrar a virada do ano bem diferente dos anos anteriores. Sem queima de fogos e público, em respeito às vítimas da covid-19, o monumento contará com uma missa virtual às 22h30. Já na hora da virada, o Cristo receberá a projeção de imagens em homenagem aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia.



De acordo com o padre Omar, líder do Santuário localizado no monumento, o momento agora é de passar uma mensagem ao mundo. "Uma noite histórica no Alto do Corcovado, não somente porque entramos num ano comemorativo para o monumento, mas também porque será dada uma mensagem ao Mundo. O Rio de Janeiro, a partir do seu símbolo máximo, mostrará sua cultura e beleza, sua música e sua fé! Mais uma vez o Cristo Redentor será o altar do Brasil, por nossa crença e púlpito, por comunicar que dias melhores estão por vir", disse o líder religioso.

O monumento, que ficou fechado para visitas de março até agosto, voltou a funcionar com a sua capacidade reduzida em 1/3, no entanto, as aglomerações continuaram a acontecer. Nos últimos dias do ano, imagens de visitantes sem máscara ou fazendo uso errado do material de proteção também chamou a atenção. Segundo padre Omar, é preciso que a Guarda Municipal intensifique as fiscalizações, já que só identificou a presença de dois guardas em um dos locais que mais recebe visitantes na cidade. O sacerdote também intensificou o pedido de distanciamento social para turistas e cariocas.



O DIA procurou a Guarda Municipal para saber haverá mais efetivos no local. Em nota, a GM informou que mantém agentes bilíngues do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT) atuando diariamente no Corcovado. Disse ainda que as equipes atuam na orientação de turistas prestando diversas informações sobre a cidade, além de verificar a correta utilização do espaço fazendo cumprir as normas de segurança. As ações de patrulhamento serão mantidas no dia 31 de dezembro e, caso seja necessário, haverá reforço no efetivo que atua no local.