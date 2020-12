Homem de 67 anos prometeu emprego e moradia à vítima, que tinha 12 anos à época Divulgação/Polícia Civil

Rio - Policiais da 132ª DP (Arraial do Cabo) prenderam nesta terça-feira (29) um homem de 67 anos acusado de manter a vítima em cárcere privado por 26 anos, além de estuprá-la. As investigações que culminaram na ação ocorrem há seis meses, após uma denúncia de um parente da vítima.

Segundo a Polícia Civil, o homem encontrou uma criança de 12 anos que vivia nas ruas do Rio de Janeiro e pedia dinheiro, e a levou para sua casa em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, 26 anos atrás, prometendo emprego, além de abrigo e comida. À mulher e ao filho, o acusado afirmou à época que a menina era sua filha.

Durante o período de cárcere, segundo as investigações, a vítima também foi estuprada, agredida e ameaçada de morte já quando era adulta e queria sair da casa.



Segundo os policias, a vítima chegou a engravidar do acusado, que foi indiciado por estupro de vulnerável e cárcere privado. O homem também responde por coação no curso do processo e teve expedido pela Justiça mandado de prisão preventiva.



"Depois de anos de sofrimento, a vítima, finalmente, teve coragem de contar para sua família o que vinha acontecendo e pediu ajuda do irmão para salvá-la, pois o agressor a mantinha em cárcere privado. O irmão, então, chamou a polícia", explicou em nota a delegada Patrícia Aguiar, titular da 132ª DP.