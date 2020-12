Acidente envolvendo caminhão e dois carros deixou trecho da BR-101 com lentidão em Campos dos Goytacazes Arteris Fluminense

Publicado 29/12/2020 17:06

Rio - Um acidente envolvendo um caminhão e dois carros de passeio na tarde desta terça-feira (29), na BR 101/RJ, altura de Campos dos Goytacazes, Região Norte do Rio, deixou a pista sentido Rio de Janeiro completamente interditada. Seis pessoas se envolveram no acidente, uma teve ferimentos leves e outras cinco não ficaram feridas.



A colisão aconteceu em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um caminhão bateu na traseira de um veículo, modelo Corsa, que reduziu para passar sobre o quebra molas. Em seguida, o automóvel foi arremessado na pista contrária contra um outro veículo, modelo Línea.

No momento, os tráfego no sentido Espírito Santo flui pelo acostamento. Há retenção no local. Equipes da concessionária atuam no local e o socorro às vítimas já foi realizado.

