Por O Dia

Publicado 31/12/2020 00:00 | Atualizado 31/12/2020 07:26

Desde o início da pandemia, trabalhadores informais passam por várias dificuldades financeiras. Muitos não conseguiram nem sequer o auxílio emergencial e tiveram que recorrer a meios alternativos para se sustentar durante a crise. Cientes nisso, moradores da Vila Kennedy se reuniram para ajudar aos que mais precisam e fizeram da solidariedade uma arma eficaz contra a fome e suas mazelas.

Logo no início da pandemia, a Associação de Moradores da Vila Kennedy (AMOVIK), se mobilizou para conseguir alimentos, produtos de higiene pessoal para as famílias que mais necessitavam. A iniciativa, nomeada de 'Gabinete de Crise', chegou a distribuir 100 cestas básicas para os moradores da região. Infelizmente, depois de nove meses de Covid-19, as doações diminuíram e a iniciativa passou a ser feita de forma "isolada", ajudando apenas as famílias que apresentam maior vulnerabilidade de renda.

Com a chegada das festas de fim de ano, a AMOVIK, juntamente com o Instituto Angeluz, em um trabalho conjunto, voltou a arrecadar alimentos para distribuição de cestas de Natal, visando pessoas com maior necessidade. "O Natal da Solidariedade teve distribuição de água, brinquedos e cestas básicas para 100 famílias vulneráveis de Vila Kennedy", celebra o presidente da Associação de Moradores, Andrey Araujo.

Ainda houve distribuição de sabão em barra e doação de cloro para os moradores da comunidade, já que um dos focos do extinto 'Gabinete de Crise', era a conscientização da higiene pessoal e dos ambientes onde as famílias moram, diminuindo a chance de contágio do novo coronavírus. Também houve distribuição de legumes, para ajudar a manter boa qualidade da alimentação, e álcool em gel, para a manutenção do cuidado das pessoas da região em um momento em que a taxa de transmissão do Covid volta a subir e a preocupar a população.

Mas a doação de mantimentos ainda é a maior ssaída para minimizar os problemas de toda a comunidade, que ainda fez um evento de Natal para as crianças. As doações foram feitas pela Casa Rosa e Casa Azul, lojas da área. Foram 150 brinquedos distribuídos para os pequenos moradores de Vila Kennedy. As necessidades, porém, não cessaram e, após a virada de ano, a solidariedade ainda precisa estar presente.