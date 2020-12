Lockdown será aplicado até 19 de janeiro na Holanda Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 17:41

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que que registrou, até esta terça-feira (29/12), 426.259 casos confirmados e 25.078 óbitos por coronavírus em todo o estado. Nas últimas 24h, 136 pessoas morreram e 4.585 foram infectados pela doença. Há ainda 573 óbitos em investigação e 2.457 foram descartados. Entre os casos confirmados, 396.095 pacientes se recuperaram da doença.



A SES esclarece que os 136 óbitos registrados nesta terça não aconteceram todos hoje; ocorreram entre as semanas epidemiológicas 27 a 53.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 162.772



Niterói - 22.760



São Gonçalo - 18.065



Belford Roxo - 13.496



Duque de Caxias - 13.112



Macaé - 12.520



Volta Redonda - 12.350



Teresópolis - 12.102



Campos dos Goytacazes - 11.704



Nova Iguaçu - 9.651



Angra dos Reis - 8.097



Nova Friburgo - 6.615



Barra Mansa - 5.539



Itaboraí - 5.435



Magé - 5.261



Maricá - 5.221



São João de Meriti - 4.936



Cabo Frio - 4.687



Itaperuna - 4.347



Três Rios - 4.272



Resende - 4.142



Petrópolis - 3.876



Rio das Ostras - 3.611



Itaguaí - 3.234



Queimados - 3.145



Rio Bonito - 2.939



Guapimirim - 2.917



Araruama - 2.205



Mesquita - 2.096



Nilópolis - 2.076



São João da Barra - 1.964



Barra do Piraí - 1.866



Casimiro de Abreu - 1.806



Piraí - 1.721



São Pedro da Aldeia - 1.702



Santo Antônio de Pádua - 1.671



Paraíba do Sul - 1.670



Saquarema - 1.523



Iguaba Grande - 1.478



Mangaratiba - 1.476



Tanguá - 1.429



Armação dos Búzios - 1.303



Paracambi - 1.288



Varre-Sai - 1.278



Porciúncula - 1.271



Valença - 1.168



Vassouras - 1.158



Paraty - 1.148



Seropédica - 1.123



Pinheiral - 1.115



Conceição de Macabu - 1.109



Bom Jesus do Itabapoana - 1.105



São José do Vale do Rio Preto - 1.075



Cordeiro - 1.028



Cachoeiras de Macacu - 993



Cantagalo - 975



Quissamã - 970



Sapucaia - 948



São Francisco de Itabapoana - 901



Miracema - 852



Carapebus - 847



Itaocara - 781



Natividade - 774



Miguel Pereira - 733



Mendes - 717



Porto Real - 694



Carmo - 681



Japeri - 679



Rio Claro - 623



Engenheiro Paulo de Frontin - 600



Cardoso Moreira - 590



Itatiaia - 567



Silva Jardim - 500



Laje do Muriaé - 437



Paty do Alferes - 419



Bom Jardim - 404



Italva - 378



Sumidouro - 359



Cambuci - 358



Arraial do Cabo - 346



São Fidélis - 335



Areal - 322



Quatis - 268



Aperibé - 253



Macuco - 250



São José de Ubá - 207



Santa Maria Madalena - 188



Comendador Levy Gasparian - 177



Trajano de Moraes - 175



São Sebastião do Alto - 158



Duas Barras - 107



Rio das Flores - 35



As 25.078 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:





Rio de Janeiro - 14.633



São Gonçalo - 968



Duque de Caxias - 902



Nova Iguaçu - 854



Niterói - 675



São João de Meriti - 579



Campos dos Goytacazes - 525



Belford Roxo - 372



Petrópolis - 319



Magé - 287



Itaboraí - 285



Volta Redonda - 281



Nilópolis - 254



Teresópolis - 252



Angra dos Reis - 241



Cabo Frio - 222



Macaé - 221



Mesquita - 217



Nova Friburgo - 207



Barra Mansa - 206



Maricá - 177



Itaguaí - 164



Resende - 164



Rio das Ostras - 115



Itaperuna - 100



Saquarema - 100



Queimados - 92



Araruama - 89



Três Rios - 89



Guapimirim - 87



Barra do Piraí - 85



Seropédica - 85



Rio Bonito - 83



São Pedro da Aldeia - 73



Tanguá - 53



Casimiro de Abreu - 46



Iguaba Grande - 46



Japeri - 46



Mangaratiba - 46



Paracambi - 46



Cachoeiras de Macacu - 43



Paraty - 41



Itaocara - 38



Sapucaia - 37



São Fidélis - 35



Porciúncula - 34



Valença - 32



Vassouras - 29



Quissamã - 28



Santo Antônio de Pádua - 27



Paraíba do Sul - 26



Porto Real - 25



Rio Claro - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Conceição de Macabu - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Armação dos Búzios - 22



Pinheiral - 22



Miguel Pereira - 21



São José do Vale do Rio Preto - 20



Piraí - 16



Itatiaia - 15



Sumidouro - 15



São João da Barra - 13



Italva - 12



Areal - 10



Aperibé - 9



Arraial do Cabo - 9



Engenheiro Paulo de Frontin - 9



Silva Jardim - 9



Paty do Alferes - 8



Cambuci - 7



Natividade - 7



Cantagalo - 6



Carmo - 6



São Sebastião do Alto - 6



Bom Jardim - 5



Carapebus - 5



Cardoso Moreira - 5



Comendador Levy Gasparian - 5



Duas Barras - 5



Miracema - 5



Rio das Flores - 5



Santa Maria Madalena - 5



São José de Ubá - 5



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



Varre-Sai - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Trajano de Moraes - 1

