Por O Dia

Publicado 29/12/2020 21:51 | Atualizado 30/12/2020 12:05

Festa de quem não deve ter pai, mãe, avós, tios... ou não os amam.



Faro Beach Club hoje.

Av. Niemeyer , 101 - Leblon.



Seremos campeões!



"Os Bombeiros e a Polícia Militar interditaram, na noite desta terça-feira, a festa de música eletrônica R:Evolution que acontecia desde 14h pic.twitter.com/o8bRZhIGru — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) December 30, 2020

Rio – O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura do Rio interditaram, na noite desta terça-feira (29), um evento de música eletrônica que acontecia na casa de shows Faro Beach Clube, na Avenida Niemeyer, no Leblon, na Zona Sul do Rio. A ação, que visa conter a propagação do novo coronavírus, contou com o apoio da Polícia Militar.A operação foi montada, em caráter emergencial, depois que imagens do evento foram divulgadas nas redes sociais. A festa descumpria as regras de combate ao novo coronavírus, que foram estabelecidas pelo decreto estadual 47.345.O secretário estadual de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, montou uma força-tarefa para interromper o evento após o Corpo de Bombeiros receber uma série de denúncias sobre o descumprimento das regras de ouro.Além da aglomeração, os frequentadores não faziam o uso da máscara de proteção.De acordo com a prefeitura do Rio, o evento não era autorizado pela Vigilância Sanitária. Três multas, duas delas consideradas gravíssimas, foram aplicadas contra os responsáveis pelo evento: aglomeração, falta do uso de máscara e falta de licença sanitária. Cada multa aplicada fica entorno de R$ 15 mil.Ainda segundo a Prefeitura, a casa de festas já tinha sido notificada em novembro por descumprir as regras de ouro. Na ocasião houve um evento não autorizado.Procurado, o Faro Beach Clube ainda não se pronunciou.Enquanto eventos reúnem multidão, o Rio de Janeiro bateu a marca de mais de 25 mil mortes por decorrência da Covid-19. Os principais eventos de Réveillon estão cancelados na capital. A tradicional queima de fogos em Copacabana foi cancelada.De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado entrou na bandeira vermelha na semana passada. Essa é a fase classificada como a mais alto de risco de contaminação. Nas últimas 24 horas foram 69 mortes e 4.585 novos casos.