Adriana Ferreira Almeida Nascimento foi condenada a 20 anos de prisão pela morte do marido AFP

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 22:01 | Atualizado 29/12/2020 22:09

Rio - Condenada a 20 anos de prisão por ser mandante do assassinato do marido, Adriana Ferreira Almeida, a Viúva da Mega-Sena, conseguiu o benefício da progressão de regime e recebeu autorização do Tribunal de Justiça do Rio (TJ/RJ) para passar o Natal com a sua mãe, em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo o Extra, Adriana, que estava presa em regime fechado, no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, agora poderá cumprir sua pena em regime semiaberto.



A autorização foi concedida em outubro e, ao longo do ano, a Vúva da Mega-Sena pode sair da cadeia cinco vezes para visitar sua família, graças ao benefício da Visita Periódica ao Lar. A saída de Natal foi a primeira a que ela teve direito. Em sua decisão, a juíza Roberta Barrouin Carvalho de Souza, da Vara de Execuções Penais, declarou que Adriana possui conduta disciplinar abonadora e que documentos da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) afirmam que seu comportamento na cadeia é ótimo.



Adriana é acusada de mandar matar seu marido, o ex-lavrador e ganhador da Mega-Sena, René Senna, em janeiro de 2007, em Rio Bonito. O assassinato teria sido planejado após o milionário dizer que tiraria a esposa do testamento, por descobrir que estava sendo traído.



Ela já cumpriu, até agora, quase quatro anos de sua condenação. O primeiro ano foi cumprido logo após o crime, quando ela ficou presa preventivamente, antes do julgamento, e o atual, desde 2018.