Por O Dia

Publicado 30/12/2020 07:25 | Atualizado 30/12/2020 07:32

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam nesta terça-feira (29) um homem acusado de tráfico de drogas que estava foragido da Justiça há três anos. Ele foi localizado na Zona Portuária do Rio. A ação dos agentes contou com o apoio da Guarda Portuária do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, Roberto Pereira Moizinho, conhecido como Beto Cabeça, faz parte da quadrilha do traficante Evanilson Marques da Silva, o Dão da Providência. Ele é apontado como articulador entre o tráfico de drogas e um grupo de assaltantes de joalherias que atuam naquela região.



As investigações duraram cerca de três meses, até que os agentes conseguissem a localização do criminoso.



Ainda segundo a polícia, Beto Cabeça comanda crimes como as famosas ‘saidinha de banco’, quando criminosos abordam clientes nas portas das agências bancárias.



O preso será levado nesta quarta-feira (30) para o sistema prisional no Complexo de Gericinó, em Bangu.