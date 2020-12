Calçadão de Campo Grande - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - O Calçadão de Campo Grande, um dos centros comerciais mais movimentados do Rio, foi batizado pela Prefeitura com o nome do Bispo Daniel Malafaia, em homenagem ao líder da Assembleia de Deus Nação Madureira, morto no último dia 12, vítima da Covid-19. A mudança foi publicada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial do Município.

Antes da prisão, o então prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) chegou a publicar um decreto mudando o nome da Estrada do Cabuçu, em Campo Grande, para Estrada Bispo Daniel Malafaia. Mas o prefeito em exercício Jorge Felippe (DEM), que assumiu no dia 22, revogou o decreto. Agora, decidiu homenagear o líder religioso no calçadão do bairro.

Daniel Malafaia, primo de Silas Malafaia, liderou por anos a igreja Assembleia de Deus Nação Madureira, em Campo Grande. Ele morreu no último dia 12 de dezembro, após dias internado em estado grave por complicações decorrentes da Covid-19.