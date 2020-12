Delegacia de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro Arquivo / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 09:39

Rio – PMs do 35º BPM (Itaboraí) conseguiram libertar, na noite desta terça-feira (29), uma mulher grávida e os dois filhos, de um e dois anos, que eram mantidos como reféns dentro da própria casa, em Itaboraí, na Região Metropolitana. Segundo informações, o autor do crime era o marido dela e pai das crianças.



De acordo com a polícia, o batalhão de Itaboraí foi acionado para uma ocorrência na Rua Onze, no bairro Novo Horizonte. No local, constataram que um homem armado com um revólver calibre 38 mantinha uma mulher e duas crianças em cárcere, sob a mira da arma.



Após horas de negociação o homem decidiu se entregar. Além do revólver, além também usava um simulacro de pistolas para ameaçar a família.



O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí). O homem vai responder por porte ilegal de arma de fogo, sequestro e ameaças.