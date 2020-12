Delegacia de Itaboraí vai investigar caso de investigador paulista baleado Foto: Marcelo Tavares

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 10:53

Rio – Um policial civil de São Paulo foi baleado ao entrar por engano em uma comunidade de Itaboraí, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (29). O agente foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, onde permanece internado.



De acordo com a assessoria da PM, o 35º BPM (Itaboraí) foi acionado para uma ocorrência de tiros no bairro Areal. No local, encontraram o agente que foi atingido na mão.



O investigador Jeferson Luiz Menezes contou aos policiais que estava visitando a família que mora na região quando entrou em um local desconhecido e homens armados efetuaram disparos contra o veículo usado por ele.



De acordo com a polícia, a região passa por disputa territorial entre o tráfico e a milícia.



A 71ª DP (Itaboraí) vai investigar o caso. A arma do policial foi apreendida para averiguações.