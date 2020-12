Cidade do Rio terá céu encoberto e tempo permanecerá instável nos próximos dias Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:05

Rio - Os últimos dias do ano de 2020 serão bastante abafados e com tempo instável na cidade do Rio de Janeiro, devido aos ventos em médios e altos níveis da atmosfera em conjunto do calor e da umidade. A temperatura segue alta e com possibilidade de chuva a qualquer momento no penúltimo e último dia do ano. Há previsão de pancadas de chuvas isoladas nesta quinta-feira, a partir da tarde, de acordo com informações do AlertaRio.

Nesta quarta-feira, o céu ficará parcialmente nublado e há condições atmosféricas para ocorrência de pancadas de chuva isoladas à tarde com intensidade moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios, segundo o AlertaRio. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas continuarão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 21°C e máxima de 36°C.

No último dia do ano, o sol deve aparecer pela manhã, mas, com o aumento de nuvens, pode haver pancadas de chuva na parte da tarde e da noite. A temperatura máxima deve ser maior do que nesta quarta-feira, podendo chegar a 39ºC.

O ano de 2021 vai começar com chuva e temperaturas amenas. Na sexta-feira, primeiro dia do ano, terá céu nublado a encoberto com pancadas de chuva a qualquer momento. Temperatura mínima será de 20ºC e máxima de 31ºC.

