Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:24

Rio - O funcionamento do BRT Rio, nesta quinta-feira, último dia do ano, será modificado em cumprimento à resolução da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR). Os serviços serão interrompidos a partir das 20h em alguns trechos.

Confira os seguintes trechos:

Sentido Barra da Tijuca

- Transoeste: no sentido Barra da Tijuca, os serviços farão ponto final na estação Salvador Allende. O trecho Salvador Allende até o Terminal Jardim Oceânico não funcionará.

- Transcarioca: os serviços no sentido Barra da Tijuca farão ponto final na estação Divina Providência. O trecho entre Divina Providência e o Terminal Alvorada não funcionará.

- Transolímpica: não haverá restrições. O corredor funcionará normalmente.

Sentido Santa Cruz e Galeão

A circulação estará normal no sentido Santa Cruz (corredor Transoeste) e no sentido Galeão (Transcarioca) nesta quinta-feira.

A operação será retomada às 4h da sexta-feira, seguindo a grade de horário utilizada aos domingos. Todas as linhas, horários e estações podem ser consultados no site do BRT Rio