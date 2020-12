Leandro Gonçalves Francisco foi preso na casa de parentes, na manhã desta quarta-feira Reprodução

Rio - Policiais da Divisão de Capturas de Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, na manhã desta quarta-feira, Leandro Gonçalves Francisco, de 35 anos. Leandro foi condenado a mais de 11 anos de prisão por ter estuprado uma mulher de 24 anos, em agosto de 2011, dentro da comunidade do Neylor, em Petrópolis, na Região Serrana.

De acordo com o delegado Mauro César Júnior, titular da DC-Polinter, no dia do crime, a vítima estava com Leandro em uma festa, quando foi dopada por ele. Ela ficou embriagada e foi levada para a residência do estuprador na comunidade. Lá, ela foi forçada a ter relações sexuais, contra sua própria vontade.

Ainda segundo o delegado, depois que a mulher foi estuprada por Leandro, um comparsa dele chegou ao endereço e também abusou da vítima.

"O crime chocou o município de Petrópolis e a família da vítima procurou os policiais da DC-Polinter há aproximadamente dois meses, clamando por justiça", conta o delegado.

Leandro foi preso na casa de parentes, ainda no município da Região Serrana. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, expedido em novembro do ano passado pelo crime de estupro de vulnerável (quando a vítima não pode se defender).

"A Polícia Civil vem fazendo diversas operações para prisão de criminosos foragidos da Justiça. A Divisão de Capturas e Polícia Interestadual continuará participando dessas operações, visando a prisão de criminosos, o que impactará diretamente nos índices de diversos crimes, resultando em uma maior segurança à população. Contamos com o apoio de todos", reforçou o delegado.