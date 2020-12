Prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, e sua mãe, Eris Bezerra Crivella Reprodução/ Redes sociais

Rio - O prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, deixou sua casa no condomínio Península, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, às 9h desta quarta-feira (30), para ir ao enterro de sua mãe, Eris Bezerra Crivella, no município de Simão Pereira, em Minas Gerais, que fica a 150 km da capital fluminense. Crivella saiu da prisão domiciliar no interior de um carro de escolta da polícia e seguirá de helicóptero para o sepultamento.

A autorização para que o prefeito pudesse deixar sua residência e acompanhar o velório foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na última segunda-feira (28), por meio da decisão do ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Ele determinou que Crivella seja acompanhado por agentes policiais, como indica a Lei de Execuções Penais, e que deve estar de volta ao Rio até as 18h desta quarta.

Aos 85 anos, Eris Bezerra Crivella morreu em sua casa, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense. Os familiares informaram que o falecimento não teve relação com a covid-19, mas também não divulgaram a causa da morte. Seu enterro na cidade de Simão Pereira, em Minas Gerais, sempre foi um desejo pessoal de Eris, que cresceu na região e queria ser sepultada no mesmo cemitério dos pais.