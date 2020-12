Centro do Rio é o bairro com maior número de pessoa em situação de rua Divulgação/Ascom/Prefeitura Rio de Janeiro

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 14:57 | Atualizado 30/12/2020 14:58

A Prefeitura do Rio divulgou o Censo de População em Situação de Rua 2020 e apontou que cerca de 7 mil pessoas vivem pelas ruas da cidade. O recenseamento foi realizado entre os dias 26 e 29 de outubro, após o adiamento em março em função da pandemia de covid-19.

Para fazer o mapeamento, cerca de 400 funcionários das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, de Saúde, e do IPP realizaram o questionário. Pesquisas realizadas anteriormente não foram consideradas, devido às diferentes metodologias aplicadas, e por isso não foi feita uma comparação entre os dados.



O Censo de 2020 é o primeiro após o decreto nº 46483/2019, que determina que o levantamento deve ser realizado a cada dois anos, para comparação de dados a serem utilizados em políticas públicas.



As conclusões do Censo:

Pelo levantamento realizado pela Prefeitura, a cidade do Rio possui atualmente 7.272 pessoas em situação de rua, sendo 1.803 acolhidas em alguma instituição. Das 5.469 encontradas na rua, 1.190 foram entrevistadas em cenas de uso de drogas.

Além disso, 81% dos entrevistados eram homens, com a maioria entre 31 e 45 anos, e 79,6% da população de rua é formada por pretos e pardos. O Centro do Rio foi o bairro com o maior números de pessoas em situação de rua, com 1.442.



Em relação à covid-19, 752 entrevistados disseram que foram para a rua após a pandemia, a maioria pela perda de emprego, sendo que 19% relataram a perda de moradia no período.