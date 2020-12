Prefeitura de Rio e Corpo de Bombeiros interditam evento de música eletrônica no Leblon Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 14:04 | Atualizado 30/12/2020 14:17

Rio – No dia em que o Rio registrou a triste marca de 25 mil mortes por conta da Covid-19, milhares de jovens decidiram sair de casa e descumprir as determinações das autoridades de saúde. Pelo menos duas festas, na Zona Sul e Região Central da capital, registraram aglomeração. Nas últimas 24 horas, foram 69 mortes e 4.585 novos casos da doença.



Apesar dos números, as pessoas insistem em se reunir nas ruas e em casas de shows. Muitas usam as redes sociais para divulgar os eventos.



Na Lapa, um evento musical na casa de shows Stret Lapa atravessou a madrugada e reuniu mais de duas mil pessoas, todas sem máscara de proteção e desrespeitando o distanciando social. Segundo moradores do bairro, o som foi desligado às 10h da manhã desta quarta-feira (30).



Nas redes sociais, a Stret Lapa convida os frequentadores para uma festa de Réveillon. O evento oferece três ambientes, bebidas de graça e até café da manhã para quem amanhecer o dia no local.



O DIA tentou contato com os responsáveis da Stret Lapa, mas até a matéria ter ido para o ar não houve retorno.



A Vigilância Sanitária disse que convocou os responsáveis da casa de shows para prestarem esclarecimentos sobre o evento.



Na Zona Sul, uma operação da Prefeitura do Rio com o Corpo de Bombeiros interditou um evento de música eletrônica no Faro Beach Clube, na Avenida Niemeyer, no Leblon. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.



Segundo a Prefeitura, o evento não tinha autorização para acontecer. A casa de eventos recebeu três multas de aproximadamente R$ 15 mil cada.



O Faro Beach Clube foi procurado, mas não se pronunciou sobre o incidente. Ainda segundo a Prefeitura, essa não é a primeira vez que a casa é autuada. Em novembro, a Vigilância Sanitária do município esteve no local após um evento ilegal.



NÚMEROS ATUALIZADOS



O Brasil atinge a marca de 192.681 mortes por Covid-19 e 7.563.551 casos da doença. Dezembro foi o mês que o Brasil registrou o maior número de mortes por conta da doença, desde setembro, com 18.570 óbitos.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio de Janeiro está na bandeira vermelha desde a semana passada. Essa, segundo especialistas, é a fase mais complicada de contaminação.



Por conta do aumento da doença na capital, a Prefeitura do Rio decidiu restringir os eventos na virada do ano.



A prefeitura montou barreiras sanitárias em pontos principais da cidade.