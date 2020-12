Na foto, cariocas e turistas aproveitam o dia na orla da Praia de Copacabana, zona sul do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 30/12/2020 15:18 | Atualizado 30/12/2020 15:26

Rio - Sem fogos no céu, sem multidão nas areias. O 31 de dezembro de 2020 ficará marcado em Copacabana pelo que não aconteceu. Sem a tradicional queima de fogos que anuncia a chegada do ano novo, o bairro ficará vazio, limitado aos moradores e hóspedes dos hotéis. Pelo menos, é o que a Prefeitura do Rio espera. A partir das 20h de quinta-feira e até às 6h de sexta, estará proibida a circulação de carros e ônibus na orla - à exceção dos moradores.

Desde as primeiras horas desta quarta-feira, a Secretaria de Ordem Pública (Seop), o Detro (Departamento de Transportes Rodoviários) e a Polícia Militar fiscalizam três pontos de chegada da cidade - Avenidas Brasil (Trevo das Missões), Linha Amarela (altura do Nova América), e Barra da Tijuca (altura do túnel da Grota) - para impedir a entrada de vans e ônibus de fretamento de outros municípios.

Até ontem, a Prefeitura já havia autuado 84 veículos no primeiro dia de operação. Uma van irregular que saiu de São João de Meriti foi multada e removida por realizar transporte ilegal e tentar furar o bloqueio da fiscalização. Segundo a Seop, "a atuação das equipes nestes pontos será revezada com o patrulhamento itinerante de outras áreas da cidade, oferecendo maior alcance de fiscalização. As barreiras nas vias expressas são um reforço aos 54 bloqueios que serão montados diretamente na orla", a partir das 20h desta quarta-feira.

Na praia, quem for pego em aglomeração, ou sem máscara, pode ser multado em R$ 15 mil. Apesar da promessa de multa pesada, a equipe do DIA flagrou dezenas de pessoas sem máscara ao longo do calçadão de Copacabana. As areias estavam bem movimentadas, apesar da pandemia e do tempo cinzento no Rio.

A advogada paulista Gabriela Seymour aproveitou a passagem pela cidade para curtir a praia e passear de stand up paddle. A impressão dela é de que "a pandemia não existe" no Rio, diferentemente de Curitiba, onde mora. "Fiquei sabendo hoje que Copacabana iria fechar, então vim curtir hoje. Mas, nem parece que tem pandemia no Rio. A minha cidade está em toque de recolher, e domingos e feriados tudo fecha", comparou a advogada. "Já vim ao Rio sabendo que teria restrições. Gostaria, claro, de passar a virada em Copacabana, mas vou ficar dentro do hotel onde estou hospedada, na Barra".

O metrô terá a circulação interrompida em todas as estações a partir das 20h; os ônibus não poderão entrar em Copacabana entre 20h e 3h; também será proibido estacionar na Lagoa, Avenida Pasteur (Urca) e Copacabana; em toda a extensão da orla, os quiosques poderão funcionar, mas sem caixas de som, música ao vivo ou cercadinho, apenas servindo clientes.

Efetivo do Corpo de Bombeiros vai aumentar em 40% para o Réveillon

O governo do estado anunciou nesta quarta-feira que o Corpo de Bombeiros terá reforço de 40% no efetivo, a partir do dia 30 até o dia 4 de janeiro, em força-tarefa para fiscalizar eventos durante o Réveillon.

"O Corpo de Bombeiros RJ segue na missão de salvar vidas. Estamos fazendo a nossa parte, ampliando a fiscalização e divulgando as orientações de prevenção contra a doença. Mas essa é uma responsabilidade compartilhada. A sociedade tem que abraçar a causa para ajudar a frear o avanço do coronavírus", afirmou o comandante-geral do CBMERJ e secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro".

Novas regras para a entrada de estrangeiros no Brasil

A partir desta quarta-feira (30), passa a valer em todo o território nacional uma regra temporária que obriga viajantes que cheguem ao Brasil a apresentarem teste do tipo RT-PCR negativo para Covid-19. O exame deve ter sido feito até 72 horas antes da viagem. A portaria é válida para brasileiros ou estrangeiros. Os turistas também deverão preencher uma Declaração de Saúde do Viajante (DSV), disponível no site da Anvisa.