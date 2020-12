Dois carros capotaram após colisão com um outro veículo de passeio na BR 101/RJ Divulgação

Publicado 30/12/2020 14:50

Rio - Dois carros capotaram após colidir com outro veículo de passeio por volta das 11h40 desta quarta-feira (30), no km 312,6 da BR 101/RJ, na altura do São Gonçalo Shopping, na região Metropolitana do Rio. Uma pessoa foi levada em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo. Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves, foram atendidas pela equipe médica da Arteris Fluminense e liberadas no local. Outras três saíram ilesas do acidente.



O trânsito está com congestionamento no local e as faixas 1 e 2 seguem interditadas. Tráfego flui pelo acostamento e há sete quilômetros de retenção, chegando no km 319, na região de Neves.



Não há previsão para liberação da via.



Na @Arteris_AFL. sentido Espírito Santo, fluxo intenso causa lentidão do km 320 ao 318, em Niterói



Também há lentidão do km 303 ao 293, entre São Gonçalo e Itaboraí.



No km 282, em Itaboraí, acidente interdita totalmente a pista. Fluxo desviado no local com 3 km de lentidão pic.twitter.com/V6lGEhqOaB — Arteris Fluminense (@Arteris_AFL) December 30, 2020

Em atualização.