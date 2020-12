Bancos só abrirão no dia 4 de janeiro Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 15:39 | Atualizado 30/12/2020 16:24

Rio - Todo ano bate a mesma dúvida: o que abre na véspera de Ano Novo? Apesar de 31 de dezembro ser considerado dia útil, muitos serviços não funcionam por conta do ponto facultativo. Isso significa que depende de cada empresa optar por funcionar ou não.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não vão abrir nesta quinta-feira, nem no feriado de 1º de janeiro. O atendimento presencial nas agências só será retomado na próxima segunda-feira, 4. Os caixas eletrônicos, e os demais canais de atendimento, como telefone, internet banking e os aplicativos vão continuar funcionando normalmente. Carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos no primeiro dia útil do mês sem acréscimo à conta.

Já as agências dos Correios também não vão abrir no dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Os postos de atendimento que abrem aos sábados já terão o funcionamento retomado no dia 2 de janeiro, enquanto os outros só retomam na segunda-feira.

As lojas, os quiosques e as praças de alimentação dos shoppings centers vão estar abertas das 10h até às 16h desta quinta-feira. No dia 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas e, em alguns shoppings, as praças de alimentação podem funcionar das 10h até às 23h.

Nos supermercados, cada rede adotará o próprio esquema de funcionamento. Algumas delas funcionarão em horário reduzido, mas a maioria abre normalmente, das 8h às 22h.

Quem deseja ir até a uma praia do Rio de transporte público vai enfrentar problemas. Não haverá ônibus para Copacabana, Zona Sul, e para a Barra da Tijuca, Zona Oeste, a partir das 20h. A partir das 20h, as linhas do metrô deixarão de funcionar.

Já o BRT terá o funcionamento modificado a partir das 20h. No sentido para a Barra da Tijuca, a linha Transolímpica funcionará normalmente, enquanto a Transcarioca fará ponto final na estação Divina Providência e a Transoeste, na Salvador Allende. Os trechos entre a Divina Providência e o Terminal Alvorada e Salvador Allende e o Jardim Ocênico não estarão funcionando. A operação será normalizada às 4h da manhã do dia 1º de janeiro seguindo os horários dos domingos.